Apertura positiva per la Borsa di Milano (+0,26%). Lo spread tra Btp e Bund in calo a 239 punti base

Avvio di seduta positivo questa mattina per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, dopo i primi scambi, l’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione segna un +0,26% a quota 21.099 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,24% a 23.141 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,14% a quota 35.016 punti. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre in calo a quota 239 punti, con il rendimento del decennale al 2,47%. Bene Leonardo (+3,1%), Unicredit (+3,1%), Ubi (+3%), Banco Bpm (3,5%) e Intesa (2%). Tra le utility bene anche Hera (+2,4%), Azimut (+1,8%), Saipem (+1,3%) e Fca (+1,1%) nell’automotive. Male la Juve (-1,7%), Ferragamo (-1,3%), Ferrari (-0,7%) e Campari (-0,6%), Salini Impregilo (-4%).