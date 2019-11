ArcelorMittal non può recedere dal contratto di affitto dell’ex Ilva. La multinazionale indiana deve andare avanti. I commissari si rivolgono al Tribunale di Milano

Non ci sono le condizioni giuridiche del recesso dal contratto di affitto dell’ex Ilva, preliminare alla vendita, e dunque ArcelorMittal deve andare avanti. E’ quanto scrivono nel ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni al Tribunale a Milano dai legali dei commissari straordinari. E’ atteso per domani, invece, il deposito, sempre a Milano, dell’atto con cui la multinazionale indiana chiede il recesso del contratto, già notificato ai commissari martedì scorso.