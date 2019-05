Attacco a Lione. Diversi feriti per l’esplosione di un pacco bomba nell’area pedonale di Place Bellecour

Un’esplosione ha causato diversi feriti, alle 17.30 di oggi nel centro di Lione, in Francia. I fatti si sono verificati in una zona pedonale, nei pressi di Place Bellecour. Gli inquirenti privilegiano la pista del pacco bomba. Rue Victor-Hugo, nei pressi della centralissima Place Bellecour, è stata immediatamente evacuata dalla polizia. Il primo bilancio diramato dalla prefettura è di 8 fetiti lievi. “Scusate il ritardo ma c’è stato un attacco a Lione”, con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, si è scusato con uno youtuber di 22 anni con il quale era fissata un’intervista alle 18:15. L’incontro è cominciato un quarto d’ora più tardi. “Non faccio bilanci – ha esordito Macron – al momento ci sono soltanto feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie”.