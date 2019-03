L’autista di origini senegalesi che ha sequestrato a San Donato 51 studenti e dato fuoco al bus che li trasportava è accusato anche di strage con l’aggravante del terrorismo

Sequestro di persona, strage con l’aggravante della finalità terroristica, incendio e resistenza. Sono i reati al momento ipotizzati nei confronti di Ousseynou Sy, l’autista 47enne, italiano ma di origini senegalesi, che questo pomeriggio, nei pressi di San Donato Milanese, ha dirottato un bus con a bordo 51 ragazzini di una scuola media di Crema, tutti fortunatamente illesi, e ha annunciato di volersi uccidere per “fermare le morti nel Mediterraneo”. L’uomo ha dato fuoco al bus lungo la strada provinciale 415, all’altezza di San Donato. Fortunatamente, dopo la telefonata di un alunno al 112, l’autobus è stato intercettato da tre pattuglie dei carabinieri e i militari, dopo averlo inseguito, sono riusciti a intervenire proprio nel momento in cui Ousseynou Sy aveva versato benzina all’interno del mezzo appiccando il fuoco. Tra i 51 studenti non risultano feriti, ma ci sono 14 intossicati in ospedale (dodici ragazzini e due adulti).