Autobus Atac centra un albero sulla via Cassia a Roma: 29 feriti tra i passeggeri, 9 dei quali sono gravi

Un autobus di linea si è schiantato, questa mattina, contro un albero, a Roma, in via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. A bordo del mezzo Atac c’erano numerosi passeggeri, 29 dei quali sono rimasti feriti, 9 in codice rosso. “Atac ha subito attivato un’indagine interna – scrive l’azienda dei trasporti Capitolina – per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone”. Atac “sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti”.

Sul posto è intervenuto il personale medico e infermieristico dell’Ares 118, dopo aver effettuato il triage e la stabilizzazione dei pazienti, ha trasportato i feriti verso gli ospedali della capitale. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni o in pericolo di vita. Nello specifico, comunica la Regione Lazio, si tratta di 3 codici gialli e 1 codice rosso (dinamica da impatto) trasportati al Policlinico Gemelli, 1 codice giallo e due codici rosso (dinamica da impatto) all’ospedale San Pietro, 1 codice giallo ed 1 codice rosso (dinamica da impatto) al San Filippo Neri, 2 codice rosso (dinamica da impatto) 1 codice giallo e 1 codice verde al Sant’Andrea, 1 codice giallo e 1 codice rosso (dinamica da impatto) al Santo Spirito, 2 codici giallo 2 codice rosso (dinamica da impatto) e 1 codice verde al Policlinico Umberto I, 1 codice giallo e 1 codice verde all’ospedale San Giovanni e 4 codici gialli e 3 codici verdi al Fatebenefratelli Isola-Tiberina.