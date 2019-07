Avvio altalenante per la Borsa di Milano (+0,06%). Bene bancari e settore auto. Lo Spread a quota 211 punti

Avvio altalenante per la Borsa di Milano, dopo l’avvio in calo a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si attesta poco sopra la parità (+0,06%). Lo Spread tra Btp e Bund prosegue la seduta a 211 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,74%. In ordine sparso le banche, bene Mps (+4,8%), Ubi e Bper (+1,1%) e Banco Bpm (+0,3%). In calo Unicredit (-0,6%) e Fineco (-0,5%), piatta Intesa. Bene anche Pirelli (+3,4%) insieme a Cnh (+0,6%), Ferrari (+0,4%) e Fca (+0,1%). In calo le utility con Hera (-1%), A2a (-0,2%), Snam ed Enel (-0,3%) e Italgas (-0,4%).