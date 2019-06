Avvio in calo per la Borsa di Milano (-0,16%). Vola Astm (+7,5%). In affanno i bancari. Lo Spread a 257 punti

Avvio in calo per la Borsa di Milano (-0,16%). A Piazza Affari deboli le banche mentre corre Astm (+7,5%) dopo il riassetto con Sias (-6,5%). In fondo al listino Stm (-3%). Tra i finanziari male UnipolSai (-1,2%), Unipol (-1%), Fineco (-1,7%), Banco Bpm (-0,8%), Unicredit (-0,6%), Intesa (-0,5%) e Ubi (-0,3%). Meglio i titoli legati al petrolio: Tenaris (+0,9%), Saipem (+0,8%), Eni (+0,2%). In rialzo anche Italgas (+1,1%). Apertura in calo per lo Spread fra Btp e Bund a 257 punti base contro i 259 della chiusura di ieri.