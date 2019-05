Bansky espone un’opera a Venezia ma i vigili lo allontanano perché è senza autorizzazione. Le immagini fanno il giro del mondo / Il video

Bansky, il popolare artista e writer inglese, ha esposto, com’è nel suo stile, un’opera in bacino San Marco, a Venezia, ma è stato allontanato dalla polizia municipale perché era senza autorizzazione. E’ accaduto il 9 maggio scorso, alla vigilia dell’apertura della Biennale d’Arte. Nel video pubblicato su Instagram dallo street artist, ormai virale in rete, si vede il momento in cui Bansky è stato allontanato. Sullo sfondo c’è una nave da crociera che entra nel bacino San Marco e le immagini della sua opera: un gigante del mare dipinto in un quadro scomposto dal titolo Venice in oil.