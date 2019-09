Berlusconi indagato a Firenze per le stragi del 1993. A tirarlo di nuovo in ballo è il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano

L’ex premier Silvio Berlusconi è indagato nell’ambito di un’inchiesta, avviata due anni fa dalla Procura di Firenze, sulle stragi mafiose del 1993 (Roma e Firenze). La notizia è stata confermata dalla stessa procura fiorentina. Gli avvocati del cavaliere, Franco Coppi e Nicolò Ghedini, dopo la citazione a deporre del loro assistito da parte dei difensori di Marcello Dell’Utri, attualmente imputato nel processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, avevano chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Palermo di definire in quale veste giuridica (di teste o di indagato) doveva essere sentito Berlusconi. La deposizione a Palermo dell’ex premier è prevista per il 3 ottobre, ma i due legali hanno fatto già sapere che il presidente di Forza Italia non potrà testimoniare a causa di impegni istituzionali. Il nome di Berlusconi – in passato già indagato e poi archiviato insieme a Dell’Utri sempre per le stragi del 1993 – viene tirato in ballo nel corso di un dialogo, registrato dalla Dia nel carcere di Ascoli Piceno, tra il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano e il camorrista Umberto Adinolfi.