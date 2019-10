Brexit, lo speaker della Camera dei Comuni boccia la mozione del Governo per votare oggi l’accordo raggiunto da Johnson. Ora è corsa contro il tempo per evitare il no deal

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha respinto la mozione del governo per rimettere ai voti oggi l’accordo sulla Brexit raggiunto con Bruxelles dal premier Boris Johnson rinviato sabato con un emendamento. Secondo Bercow l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato. Ora l’esecutivo Johnson, per evitare il no deal, dovrà far approvare, entro questa settimana, le leggi attuative dell’uscita dall’Ue e subito dopo ripresentare il deal alla Camera dei Comuni. “La mia decisione – ha spiegato Bercow – è che la mozione non verrà discussa oggi perché sarebbe ripetitivo e caotico farlo”.