Carboni ardenti a Viale Mazzini. E’ già guerra di successione al Tg1. Per la direzione sono in corsa Giorgino e Gaudenzi. Tutti a raccomandarsi da Orfeo, tornato in auge col Pd

Che il clima nella redazione del Tg1 non sia più quello di qualche mese fa, lo rivela il fatto che nei giorni scorsi ci sarebbero state sfuriate che hanno lasciato più di qualcuno di stucco. Da una parte il direttore, Giuseppe Carboni, dall’altra alcuni dei suoi vice, una volta considerati fedelissimi, che ora rischiano loro per primi di insidiare il suo posto. La mancanza di tranquillità, si dice nei corridoi del Tg1, sarebbe proprio da ascrivere alla consapevolezza sempre più crescente da parte di Carboni che alla prima occasione utile (verosimilmente entro la fine dell’anno) avverrà il cambio di guarda. Il motivo, come La Notizia ha ricostruito già alcuni giorni fa, è riconducibile al fatto che la direzione di Carboni ha scontentato un po’ tutti, compresi i Cinque stelle che pure lo avevano fortemente voluto.

PARTITA APERTA. Non è un caso, allora, che la corsa per sostituire Carboni è già cominciata. Con un particolare non di poco conto: i ben informati parlano di un Mario Orfeo che, negli ultimi giorni, ha incontrato più e più giornalisti che aspirerebbero alla carica da direttore. L’ex amministratore, infatti, ancora ha un rilievo importante (per quanto celato) non solo dentro Viale Mazzini, ma anche al di fuori potendo contare su un rapporto di stima reciproca non solo con Matteo Renzi, ma anche con altri dem di peso, a cominciare da Paolo Gentiloni. “In pratica – racconta una fonte interna – Orfeo, che ovviamente non può tornare a dirigere il Tg1, sta facendo in Rai quello che Renzi ha fatto con la nuova maggioranza”.

Una sorta di eminenza grigia alla quale tutti pare si rivolgano o vogliano rivolgersi per capire i giusti interlocutori politici in questa corsa. Il nome oggi dato per la maggiore è quello di Filippo Gaudenzi, oggi vicedirettore, volto noto e storico del Tg1 e gradito sia alla sinistra che ai 5 Stelle alla Roberto Fico. Non a caso, racconta a mezza bocca la stessa fonte, “in redazione si parla di colloqui informali già in corso con Gaudenzi”. Profili graditi potrebbero essere anche quelli di Costanza Crescimbeni, arrivata in epoca renziana ma che piace anche alla nuova segreteria dem, e di Simona Sala.

PROFILI INASPETTATI. A giocarsi una partita importante, però, potrebbero essere anche altri due giornalisti che, al contrario, sono legati al mondo berlusconiano: Francesco Giorgino e Mario Prignano. Il primo, fa notare qualcuno, non a caso ha condotto gli speciali della crisi di Governo, è andato ospite anche in altre reti per commentare quanto stava accadendo e ha ospitato, soprattutto, la prima intervista di Luigi Di Maio dopo la decisione di rompere da parte di Matteo Salvini. L’altro profilo è ancora più inaspettato: Prignano, ex Libero, arrivato in Rai per volere di Augusto Minzolini, si è distinto in passato per il titolo che tanto fece discutere sull’avvocato David Mills (si disse “assolto” quando si trattava di “prescrizione”) nel processo che lo vedeva coinvolto con Silvio Berlusconi. Ebbene, proprio Prignano avrebbe cercato sponde ai piani alti (e da Orfeo) per colorarsi adesso di giallo-rosso e facendo dimenticare il suo passato berlusconiano.

Il puzzle, ovviamente, non è di facile soluzione. E il rischio è che i Cinque stelle, non avendo nomi spendibili, si trovino a dover ripiegare su un profilo non convincente dal punto di vista di indipendenza politica, ma affidabile per esperienza dopo il flop Carboni. Con il pericolo, però, che chi oggi si professa amico sia spinto da eminenze grige che, con fare gattopardesco, parlano di cambiamento senza volerlo.