Caso Gregoretti, oggi l’incontro tra Gasparri e il presidente della Senato Casellati per decidere la data del voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini

Si terrà oggi l’atteso incontro tra il presidente della Giunta per le immunità del Senato, il forzista Maurizio Gasparri, e il presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per fare il punto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il caso del sequestro del pattugliatore della Guardia Costiera “Gregoretti”. Sulla decisione pende la richiesta formulata dai partiti della maggioranza di far slittare il voto, già calendarizzato per il 20 gennaio. Uno slittamento motivato non per ragioni politiche, come afferma qualcuno, ma perché a partire da quel giorno e fino al 26, per via della Regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il Senato rimarrà chiuso. Nei confronti dell’ex ministro dell’Interno il Tribunale dei ministri di Catania ha formulato l’accusa di sequestro di persona aggravato “per aver privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave”.