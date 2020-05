Caso Gregoretti, salta per la terza volta il processo a Salvini. Nuova udienza preliminare fissata per il 3 ottobre

Slitta per la terza volta, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona presentata a carico dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dello sbarco dei 131 migranti che si trovavano bloccati a bordo di nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019. Il presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, ha rinviato l’udienza fissandola per il 3 ottobre prossimo. A febbraio l’Aula del Senato aveva dato parere favorevole all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega che era stata richiesta dai magistrati siciliani con l’accusa di sequestro di persona plurimo e aggravato.