Caso Sea Watch, Salvini: “Dalla giustizia mi aspetto pene severe. Siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca”

“Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei, Germania e Francia in primis, mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca”. E’ quanto ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, pochi minuti dopo la fine dell’interrogatorio di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, arresta sabato scorso a Lampedusa.