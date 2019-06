Chaou…cheee? La Chaouqui sbotta contro Carola Rackete, la comandante della Sea Watch: “I poveri gli fanno schifo, arrestatela per il suo bene”

“Arrestatela, per il suo bene, e per chi a questi poverini ruba la vita in cambio di una speranza”. Francesca Immacolata Chaouqui, da poco – secondo le ricostruzioni stampa – riscopertasi sovranista, va all’attacco pesante (e onestamente insensato) di Carola Rackete, la giovane comandante della nave Sea watch che ieri ha forzato il blocco navale con a bordo 42 migranti. La “Papessa”, coinvolta nello scandalo Vatican Leaks sostiene su Facebook: “Un mio collaboratore anni fa, giovanissimo aveva si e no 22 anni, alla fine di un summit sulle povertà mi disse una frase che non dimenticherò mai riferendosi ad una ‘Carola’ con cui avevamo dovuto lavorare: ‘Francè a questa i poveri gli fanno schifo, sono solo una scala per arrivare ai ricchi, sfidarli e cercare di far capire che nonostante tutto lei è meglio di loro’. A distanza di anni, mai riflessione migliore”.