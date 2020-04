Cinema, letteratura, videogiochi. I casinò online e i loro numerosi riferimenti. Portali ricchi di proposte molto interessanti e variegate

I casinò online oggi stanno riscuotendo un successo da record, soprattutto per un motivo: sono portali ricchi di proposte molto interessanti e variegate, dunque presentano una pletora di opzioni, in grado di andare incontro ai desideri di ogni appassionato. Si tratta poi di piattaforme che, per variare le possibilità di divertimento degli utenti, pescano a piene mani dal mondo del cinema, della letteratura e dei videogames. Questi settori diventano infatti la prima musa ispiratrice dei casinò telematici, ad esempio quando si parla delle slot machines. Allora conviene approfondire questo discorso, per scoprire insieme quali sono le varie opzioni tematiche presenti sulle piattaforme in questione.

Dal gioco d’azzardo ai videogiochi più amati di sempre

Per prima cosa, è bene specificare che spesso le macchinette digitali traggono ispirazione dai videogiochi più amati di sempre. Per fare un esempio pratico, su questo sito possiamo trovare diverse slot machine online dedicate a vari miti della cultura pop, come quella ispirata a Lara Croft o ad Avalon e a Dragon Born. Gli esempi possibili sono tantissimi e vengono sviluppati nuovi software di continuo che includendo anche opzioni evergreen come le slot su Donkey Kong, Hitman e molto altro ancora. Chi ama i videogames classici, quindi, troverà un ulteriore stimolo su questi siti.

Hollywood, i casinò online e un binomio indissolubile

Così come avviene per i videogiochi, anche i casinò digitali sono collegati al mondo hollywoodiano. La lista dei giochi ispirati alle pellicole è infatti lunghissima, con alcuni esempi davvero interessanti come Batman, il Fantasma dell’Opera, Il Pianeta delle Scimmie, Dracula, Jurassic Park, L’Uomo Invisibile, Alice nel Paese delle Meraviglie e tanto altro ancora. Non potremmo poi non citare serie TV come Vikings, film horror come Paranormal Activity e altri classici d’animazione come Tarzan.

I romanzi che parlano dei casinò e delle sale da gioco

Invertendo le parti, anche l’arte alle volte parla dei casinò, e stavolta si fa riferimento al mondo della letteratura, ricco di rimandi al gioco d’azzardo. Qui basta citare alcuni esempi classicissimi come il romanzo Il Giocatore di Fedor Dostoevskij, insieme a il Fu Mattia Pascal di Pirandello. D’altro canto, anche le già citate slot machines non mancano di trovare ispirazione nel settore dei grandi classici della letteratura. Sulle piattaforme di gambling, non a caso, è possibile trovare macchinette digitali dedicate a Don Quijote de la Mancha, giusto per nominarne uno. In conclusione, arte e gioco d’azzardo si mescolano fra loro, creando dei riferimenti che corrono in entrambe le direzioni, alimentandosi a vicenda. E tutto questo va chiaramente a vantaggio degli utenti, che possono così trovare una marea di opzioni divertenti e uniche nel loro genere.

contenuto redazionale