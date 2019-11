Confessa il proprietario della cascina di Quargnento. È stato lui a causare l’esplosione che ha ucciso i tre pompieri. Voleva truffare l’assicurazione

Svolta nelle indagini della procura di Alessandria per l’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria). E’ stato fermato dai carabinieri il proprietario Giovanni Vincenti che è stato ascoltato per dieci ore nel corso della notte. Indagata a piede libero la moglie. Dietro la tragedia ci sarebbe una tentata frode all’assicurazione. Lo ha confermato in conferenza stampa Enrico Cleri, procuratore capo Alessandria. L’intenzione di Vincenti sarebbe stata quella di danneggiare l’immobile ma comunque gli è stato contestato l’omicidio plurimo perché non ha avvertito i soccorritori della presenza delle bombole di gas. Nell’esplosione della cascina di Quargnento lo scorso 5 novembre, hanno perso tragicamente la vita tre Vigili del Fuoco: Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Castaldo.