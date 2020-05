Continua il calo dei pazienti nelle terapie intensiva. Sotto a mille i nuovi positivi segnalati nelle ultime 24 ore. Ancora alto il numero di decessi in Lombardia

Continua, su scala nazionale, il calo dei ricoveri nelle terapie intensive, ma in Lombardia rimane ancora alto il numero di nuovi contagi e decessi. Il totale dei nuovi malati di Coronavirus, secondo l’ultimo aggiornamento fornito oggi dal Dipartimento della Protezione civile, è di 992 casi, 522 dei quali registrati nella sola Lombardia. Gli attualmente positivi sono 76.440, con una decrescita di 2.017 assistiti rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono, invece, 855, con una decrescita di 38 malati, 11.453 quelli degenti con sintomi nei reparti ordinari (-719) e 64.132 persone, pari all’ 84% degli attualmente positivi, quelli in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 262 in più (111 dei quali in Lombardia) e portano il totale a 31.368 vittime. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 115.288, con un incremento di 2.747 persone sempre rispetto a ieri.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi) i casi attualmente positivi sono: 29.956 in Lombardia, 11.891 in Piemonte, 6.301 in Emilia-Romagna, 4.718 in Veneto, 3.388 in Toscana, 2.660 in Liguria, 4.096 nel Lazio, 2.904 nelle Marche, 1.765 in Campania, 2.253 in Puglia, 505 nella Provincia autonoma di Trento, 1.854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1.482 in Abruzzo, 380 nella Provincia autonoma di Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d’Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise e 127 in Basilicata.