Coronavirus, Conte: “L’Italia ce la farà. Siamo un Paese che non si arrende. E’ una sfida che ha bisogno dell’impegno di tutti”

“L’Italia ce la farà. Il primo obiettivo è il contenimento del contagio. Bisogna assumere un comportamento responsabile”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un video su Facebook parlando dell’emergenza Coronavirus. “Non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare emergenze nazionali. Siamo un Paese forte – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, un Paese che non si arrende. La sfida del coronavirus non ha colore politico, deve chiamare a raccolta l’intera nazione, è una sfida che ha bisogno dell’impegno di tutti”.

“Non dobbiamo stravolgere le nostre vite – ha aggiunto Conte -, le nostre abitudini di vita, dobbiamo assumere un comportamento responsabile. Dobbiamo lavare le mani spesso, starnutiamo o tossiamo in un fazzoletto o nel gomito, manteniamo la distanza di un metro nei rapporti sociali. Chiederemo all’Ue tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno, l’Ue dovrà venirci incontro”.