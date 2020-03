Coronavirus, oltre 2mila denunciati in tutta Italia per violazione delle restrizioni. Controllate più 100mila persone e 18mila esercizi commerciali

Secondo i dati resi noti questa sera dal Viminale sono 2.162 le persone denunciate in tutta Italia per violazione delle restrizioni disposte dal Governo per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Le forze dell’ordine hanno complessivamente controllato 106.659 persone, mentre le verifiche negli esercizi commerciali sono state 18.994. Tra i denunciati ci sono anche 113 titolari di esercizi commerciali mentre 35 sono le persone denunciate per aver indicato nell’autocertificazione motivi non veri per gli spostamenti.