Coronavirus, rientrati gli 8 italiani evacuati da Wuhan. Sono stati trasferiti alla Cecchignola. Domani vertice a Palazzo Chigi per fare il punto sull’emergenza

E’ atterrato intorno alle 14 all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo proveniente dalla base britannica di Brize Norton, con a bordo 8 italiani provenienti da Wuhan, la regione focolaio del coronavirus 2019-nCov. Dopo i primi controlli, sono stati trasferiti all’ospedale militare del Celio a Roma per la quarantena. Gli italiani erano arrivati in mattinata a Brize Norton a bordo di un aereo proveniente da Wuhan con 200 persone. Sono tutti in buone condizioni “Quanto è stato fatto – ha detto il capo dell’Unità di crisi alla Farnesina, Stefano Verrecchia – è il frutto di una proficua collaborazione internazionale fra i Paesi, andata a buon fine. Un ringraziamento particolare va all’autorità britannica”. Si svolgerà domattina alle 10.30 a Palazzo Chigi un tavolo interministeriale sul Coronavirus. Alla riunione, che sarà presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parteciperanno i ministri competenti, tra cui Roberto Speranza e Luigi Di Maio, e il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli.