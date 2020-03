Coronavirus, Speranza: “Sono giorni cruciali. Guai ad abbassare la guardia. L’Aifa valuterà l’impatto del farmaco Avigan”

“Sono giorni cruciali. Guai ad abbassare la guardia. Ora più che mai serve l’impegno di tutti”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando i nuovi dati sulla diffusione del virus Covid-19 in Italia. “Il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, – ha detto ancora Speranza – mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso”.