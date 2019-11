Crollo viadotto, familiari delle vittime del ponte Morandi: “Il Governo si impegni affinché il Paese sia messo in sicurezza e ogni viaggio non diventi una roulette russa”

“Per pura casualità e per immensa fortuna non sono decedute altre persone innocenti, e non ci sono altri famigliari sprofondati nel dolore; i cittadini devono essere protetti. Vogliamo un impegno serio del nostro Governo e del Parlamento affinché il nostro Paese sia messo in sicurezza e ogni viaggio non diventi una roulette russa”. E’ l’appello lanciato al governo da Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi, a proposito del crollo del viadotto sull’A6. “Per noi ieri è stato come tornare indietro di 15 mesi – ha aggiunto – e ci ha lasciati ancora una volta senza fiato. Osservare il crollo del viadotto sulla Torino-Savona è stato come rivivere l’incubo di 15 mesi fa. Tante associazioni di famigliari deceduti per assurde tragedie aspettano un segno di inversione di rotta e di navigazione verso la giustizia”.