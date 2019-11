Cybercrime, arrestato un hacker a Sanremo. Trafugava dati sensibili e informazioni riservate dai server della pubblica amministrazione. Coinvolti anche diversi investigatori privati

La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura di Roma, ha portato a termine una delle più articolate indagini nel settore del cybercrime, con l’Operazione “People 1”. Centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili, migliaia di informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione, relativi a posizioni anagrafiche, contributive, di previdenza sociale e dati amministrativi appartenenti a centinaia di cittadini e imprese del nostro Paese: è quanto è stato scoperto dagli investigatori specializzati del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e proceduto ad eseguire 6 decreti di perquisizione sul territorio nazionale; destinatarie anche diverse agenzie investigative. Il principale sospettato, è un cittadino italiano di 66 anni, originario della provincia di Torino, residente a Sanremo, con un know how informatico di altissimo livello. L’uomo è stato arrestato su ordine del gip del Tribunale di Roma.