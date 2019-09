Dopo l’F-35 tocca al Tempest. Ultimo regalo a Leonardo & C. Parte il programma aeronautico tra Roma e Londra. Un affare solo per industria e lobby delle armi

C’era da aspettarselo. Quasi come se fosse un copione già scritto, dopo la firma “istituzionale” due giorni fa da parte di Italia e Regno Unito, è arrivato l’ok, più corposo e sostanziale, delle aziende leader nel settore della difesa: Bae Systems da una parte e Leonardo dall’altra hanno infatti annunciato l’intenzione di collaborare alle “attività relative al Combat AirSystem Tempest firmando una dichiarazione di Intenti”, si legge nel comunicato stampa diffuso ieri. Un nuovo caccia all’orizzonte, dunque. Nonostante siano, di fatto, ancora operativi sia gli Eurofighter sia gli F-35.

Difficile stabilire, oggi, quale sarà l’impegno economico per l’Italia. Le cifre più veritiere (ma che, ovviamente, non tengono conto dei costi indiretti) parlano di un impegno iniziale quantificato dai britannici in 2 miliardi di sterline (2,2 miliardi di euro), ma il processo è ancora lungo e mira a rendere i nuovi aerei militari operativi non prima del 2035. Restano, però, numerosi interrogativi. Grossi come un macigno. Perché – si sono chiesti in tanti – avviare un nuovo programma militare, nonostante per mesi abbia tenuto banco l’idea (tristemente naufragata) di bloccare gli F-35?

La questione non è banale, specie se si considera che a portare avanti il progetto, più che Lorenzo Guerini (il quale comunque ha salutato la firma con grande giubilo), è stata verosimilmente l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta. “È curioso – sottolinea non a caso Francesco Vignarca, portavoce della Rete per il Disarmo – che il programma sia andato avanti nonostante il cambio di Governo: tutto ovviamente è stato fatto dal precedente esecutivo e non è stato minimamente messo in dubbio dal nuovo assetto di Governo, quasi a dire che il cambio di maggioranza non influisce su questo programma militare”.

Ma c’è di più: lo studio di fattibilità del progetto, risalente a circa un anno fa, si concentra sul fatto che Italia e Gran Bretagna sono partner naturali nel combat air. Non c’è, però, alcun riferimento a eventuali necessità da parte dell’Italia. “Eppure – chiosa ancora Vignarca – la Difesa dovrebbe pensare a questo, non a esigenze industriali ed economiche” (leggi l’intervista).

AVANTI UN ALTRO. Ma accanto alla questione politica, con un Movimento cinque stelle che rischia di tradire le sue idee sul campo più delicato che ci sia, quello pacifista, resta proprio la questione economica. Difficile non avere il dubbio che il nuovo progetto militare risponda solo a esigenze industriali.Innanzitutto perché, come sottolinea ancora Vignarca, l’Italia si troverà tra qualche anno, inspiegabilmente e illogicamente, ad avere più di tre programmi militari in campo aeronautico: l’Eurofighter, l’F-35 e ora il Tempest. Con un particolare che ha del folle: “il nostro Paese – spiega ancora il portavoce della Rete per il disarmo – partecipa anche al programma dell’eurodrone. Ma alcuni elementi di questo progetto confluiranno nel Fcas (Future Air Combat System), il caccia franco-tedesco, che è competitor diretto del Tempest.Insomma, pagheremo indirettamente anche il competitor del nostro nuovo progetto”.

A sorridere, manco a dirlo, è Leonardo. Fa niente per i lavoratori del comparto di Brindisi che rischiano un giorno sì e l’altro pure il licenziamento. Pochi sanno che, mentre si siglano accordi miliardari, c’è un tavolo aperto al ministero dello Sviluppo economico, quello stesso dicastero diretto da Luigi Di Maio che è stato invitato in pompamagna, insieme a Giuseppe Conte, all’inaugurazione del campus a Pomigliano (la città natale di Di Maio) creato e voluto proprio da Leonardo. E forse non è un caso che i dossier militari da tempo non occupano più l’agenda pentastellata. Nello stesso contratto Pd-M5S non c’è alcun riferimento alla spesa armata. E lo stesso progetto italo-britannico è stato portato avanti in questi mesi. In sordina. E, dopotutto, proprio Di Maio era indeciso se andare o meno al ministero della Difesa. Altra coincidenza.

QUELL’AUDIZIONE DI MAGGIO. Ed è altrettanto difficile non legare questo nuovo programma, che non trova ragione logica o strategica, a quanto dichiaratodall’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo (nella foto), nell’audizione tenuta a maggio in commissione Difesa al Senato. Vale la pena ricordare le parole dell’ex banchiere di Unicredit ed Mps: serve “un’azione sempre più coordinata sotto il profilo del supporto economico-finanziario alle imprese della difesa”. E ancora: “sarebbe da valutare se sia logico avere un plafond difesa che pone dei limiti”. “Pensiamo – ha concluso Profumo – si possano avere delle ottimizzazioni nella nostra normativa, prevedendo soluzioni che possano consentire un sostegno dell’export più rilevante, in linea con quanto stanno facendo i nostri concorrenti”.

Ma l’Ad in audizione ha suggerito a Parlamento e Governo anche un sistema più agevole per assecondare il business del settore: “Vediamo che Paesi concorrenti hanno questo strumento del G2G cioè della possibilità da parte del Paese di effettuare contratti diretti con altri Paesi e crediamo che questo sia uno strumento di cui anche il nostro Paese si dovrebbe dotare, con una normativa per il G2G”, ha detto l’amministratore delegato. Un aspetto, come sottolinea il sito specializzato StartMag, che si rintraccia in uno studio: uno strumento di influenza nelle relazioni geopolitiche (e industriali), si legge nel rapporto presentato mesi fa, “è rappresentato dagli accordiGovernment-to-Government (G2G)”. Da chi è stato realizzato questo studio? Da Ambrosetti in collaborazione con Leonardo. E che tipo di accordo abbiamo conTempest? G2G. Manco a dirlo.