Dopo quattro giorni in calo la curva torna a salire. Nelle ultime 24 ore 4.492 contagi e 662 decessi in più. A Milano crescita significativa. Ma non è escluso l’accumulo di tamponi

Dopo quattro giorni di calo, la curva dei contagi da Coronavirus in Italia torna a salire. E’ quanto emerge dal nuovo bilancio fornito, questa sera, dal Dipartimento della Protezione civile nel corso della consueta conferenza stampa. Sono complessivamente 62.013 i malati, con un incremento, rispetto a ieri di 4.492 casi (mercoledì erano 3.491, martedì 3.612, lunedì 3.780 e domenica 3.957). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 80.539. Sono 8.165 i morti con un aumento rispetto a ieri di 662 decessi (ieri era di 683).

Per quanto riguarda i pazienti guariti, sono 10.361 con un aumento di 999 unità rispetto a ieri quando era stato di 1.036. Sono 3.612 i malati più gravi e attualmente ricoverati in terapia intensiva (123 in più rispetto a ieri). Di questi, 1.263 sono in Lombardia. Degli oltre 62mila positivi al Covid-19, 24.753 sono poi ricoverati con sintomi e 33.648 sono quelli in isolamento domiciliare.

“E’ importante che ci sia un rallentamento della curva – ha detto nel corso della conferenza stampa il vice capo della Protezione Civile, Agostino Miozzo (nella foto) – ma non possiamo aspettarci un’ improvvisa diminuzione. Dobbiamo osservare nei prossimi giorni gli effetti delle decisioni prese, stiamo già analizzato la ragione del piccolo incremento di oggi. L’ipotesi è che ci sia stato un accumulo di risultati di tamponi fatti nei giorni precedenti. Ma la cosa importante è la velocità di incremento della curva che apparentemente sembra rallentare”.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.

La provincia di Milano è la zona che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi positivi in Lombardia con 848 nuovi contagi, che portano il totale a 6.922. Ieri i nuovi casi nella provincia di Milano erano stati 373, l’altro ieri 375. “E’ un dato molto forte” ma “potrebbero essere i molti tamponi in più che sono stati fatti”, ha spiegato al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Oggi – ha aggiunto Gallera – i dati sono purtroppo in crescita, una crescita anche significativa. I nuovi decessi legati al coronavirus in Lombardia sono 387, dato che porta il totale a 4.861”. Complessivamente, solo in Lombardia, sono 34.889 le persone positive con un aumento di 2.543 casi in un giorno.