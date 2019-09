Draghi ricarica il Bazooka. Via libera della Bce a un nuovo programma di quantitative easing. Prevede l’acquisto di bond per 20 miliardi di euro al mese a partire da novembre

Il consiglio direttivo della Bce, l’ultimo prima dell’uscita di scena di Mario Draghi, ha varato un nuovo programma di quantitative easing (Qe), che prevede l’acquisto di bond, per 20 miliardi di euro al mese, a partire da novembre. La Banca centrale ha lanciato anche un nuovo maxi-prestito a lungo termine, il cosiddetto

Tltro, per le banche dell’Eurozona, allungando la scadenza da due a tre anni e prevedendo tassi più bassi per le banche che prestano al di sopra di un certo livello. Quest’ultimo provvedimento servirà, hanno spiegato dall’Eurotower, a “preservare condizioni di prestito bancario favorevoli, garantire la regolare trasmissione della politica monetaria e sostenere ulteriormente la posizione accomodante della politica monetaria”. Il Consiglio direttivo della Bce ha stabilito un sistema a due livelli per i tassi applicati ai depositi delle banche, ridotto di 10 punti base al -0,5 per cento, attraverso il quale una parte dei depositi sarà “esentata dal tasso negativo sui depositi” per attutire l’impatto sui margini d’interesse delle banche.