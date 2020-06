Bravi a farsi soltanto gli autogol Durante la fase acuta del Covid ci hanno fatto la testa come un pallone, accusando il Governo di cialtronaggine per le imposizioni sul distanziamento sociale, le autocertificazioni e le poche deroghe agli spostamenti concesse solo ai congiunti. Li abbiamo visti tutti, no? I più autorevoli esponenti delle opposizioni, con la solita folla di ascari travestiti da giornalisti e commentatori, h24 ad edicole e le reti tv unificate, dopo ogni genere di sarcasmo ci hanno lasciato intendere che se fosse toccato a loro stare a Palazzo Chigi, allora sì che le regole sarebbero state chiare e agevoli per tutti. Poi è arrivata la fase della ripartenza e finalmente è toccato alle Regioni stabilire le linee guida sui loro territori, e il passaggio dalla protesta alla proposta ci ha confermato che dobbiamo tenerceli cari quegli incompetenti di Conte e dei suoi ministri, perché quelli sedicenti bravi sono delle schiappe inarrivabili. Più di un sospetto di tutto questo, diciamo la verità, l’avevamo avuto dal primo momento, semplicemente osservando quanto si diffondeva velocemente il virus in Lombardia, presidiata dal duo Fontana-Gallera (nella foto), a differenza di quasi tutte le altre regioni. Ma se avessimo ancora qualche dubbio su quanto a destra siano molto più bravi di Crozza nel farci ridere, possiamo deliziarci con le norme sulla pratica dello sport appena diffuse dalla Giunta sovranista dell’Abruzzo, guidata dal governatore Marsilio (Fratelli d’Italia). Nell’ordinanza n.72 è scritto nero su bianco che durante una partita di calcio si fa divieto ai giocatori di sputare e starnutire per terra, ma alla bisogna potranno farlo in un fazzoletto (evidentemente da portarsi in campo); è consentito il tocco del pallone con le mani solo se muniti di guanti, sono vietate le scivolate e le marcature a uomo. Ma qui possiamo capire: chi ha scritto tante genialate potrebbe essere un fanatico della marcatura a zona. E in ogni caso, visto come gestirebbero una semplice partitella tra amici, adesso che c’è da rimandare in campo il Paese questi sapientoni capitanati da Salvini e la Meloni lasciamoli in panchina. Meglio che ci facciano ridere, piuttosto che farci piangere.

Giustizia e non schiaffi per Regeni Per i genitori di un ragazzo torturato e ucciso nulla al mondo sarà mai più importante dell’avere giustizia. Perciò la famiglia di Giulio Regeni va prima di tutto rispettata, ricordando che il nostro giovane ricercatore universitario trucidato in Egitto nel 2016 non solo non ha ottenuto giustizia, ma i responsabili sono plausibilmente coperti dal regime… Continua →

Colao e le decisioni necessarie Vittorio Colao è uno dei manager più apprezzati al mondo, che per le cose incredibili che ha fatto non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, e che non può aver accettato di mettere la faccia in un grande progetto per far ripartire l’Italia se non per amore verso il suo Paese. Ora è chiaro… Continua →

La balla del partito di Conte In politica ci sono molti modi per far fuori un nemico. Lo si può accusare di tutte le colpe del mondo, attaccarlo nelle piazze e nelle trasmissioni televisive, presentarlo come incapace e avido poltronista. Pensate solamente a cosa dicono le destre di Giuseppe Conte già da prima che avvenisse lo strappo del Papeete con la… Continua →

Monopattini elettrici e altre rivoluzioni. L’appetito vien mangiando Credendo di ridicolizzarmi e di farmi un torto, i miei affezionati haters sui social network da qualche tempo mi chiamano monopattino Pedullà. Tutto si deve a una trasmissione televisiva in cui spiegavo che nelle città la mobilità del futuro sarà sempre più sostenibile e antismog, integrando servizi pubblici e mezzi individuali come le biciclette e… Continua →

Un’occasione storica per il Paese Lavora duro in silenzio e lascia che sia il tuo successo a fare rumore. Il giorno dopo l’irresponsabile manifestazione delle destre, che hanno rischiato un focolaio di Covid a Roma solo per vomitare sul Governo le stesse accuse che sentiamo da mesi, il Presidente del Consiglio ha presentato le linee guida per la ripresa economica.… Continua →

Una destra che ci mette in pericolo Se ci fossero ancora dubbi, il Centrodestra sceso ieri in piazza ha certificato quanto siamo fortunati ad avere un premier come Giuseppe Conte e non degli irresponsabili con in testa Salvini e Meloni. Il virus che ci lascia 33mila morti e un Paese con l’economia a pezzi sta perdendo potenza, ma questa inutile manifestazione a… Continua →

La stagione delle divisioni inaccettabili Noi ci lamentiamo, e giustamente, dei governatori di Regione che si contraddicono tra loro e poi tutti insieme fanno guerra al Governo, ma negli Stati Uniti se la passano peggio. La partita delle nostre autonomie locali è grottesca, come s’è visto nella gestione della pandemia e delle riaperture agli spostamenti di domani. Perché siamo arrivati… Continua →

Formigoni ci ricorda dov’è il virus Il governatore della Lombardia Attilio Fontana messo alle strette dai pm di Bergamo ha fatto il salto della quaglia e scaricato su Roma la responsabilità della diffusione del Covid nella sua regione. La tesi è che il compito di istituire le famose zone rosse, isolando i focolai del virus, non gli competeva perché toccava al… Continua →

Salviamoci dai matti delle regioni Ci mancavano solo i governatori che chiudono i confini delle regioni, che per farci passare chiedono il passaporto e se va avanti così tra un po’ si dichiarano guerra tra loro. Non serviva il Coronavirus per mostrare chiaramente che il regionalismo in Italia è un immenso fallimento. Ma la situazione adesso ha raggiunto le soglie… Continua →