L’autogol del Centrodestra su Conte e il caso Fiber Se non imbrogliasse gli italiani con le bugie sull’aumento delle tasse, gli immigrati e il Governo che fa scappare dall’Ilva quei benefattori dell’ArcelorMittal, al Centrodestra resterebbe ben poco per tenersi stretto un consenso dopato da giornali e tv a reti unificate. Una prova l’abbiamo vista ieri, col tentativo di affibbiare al premier Giuseppe Conte un conflitto d’interesse per un incarico professionale precedente all’ingresso a Palazzo Chigi, e i cui effetti successivi hanno visto lo stesso Presidente del Consiglio sempre distante da ulteriori atti. Sentire il partito di Matteo Salvini accusare il capo dell’Esecutivo di poca trasparenza faceva scompisciare dal ridere, visto che il leader della Lega si è rifiutato di riferire al Parlamento sul caso Savoini, o alla Commissione antimafia su eventuali rapporti col mondo che girava attorno ai suoi uomini Arata e Siri. Ancora più surreale era sentire Forza Italia scandalizzata per la recondita possibilità di un conflitto d’interessi, specialità di casa Berlusconi. Logico che alla fine il blitz finisse nel nulla. Capaci solo di smontare quello che fa il Governo, gli riesce bene protestare perché nella Manovra non ci sono abbastanza soldi da destinare a maxi tagli delle imposte o a stratosferici investimenti, ma poi si guardano bene dal dirci dove stanno i miliardi per farle loro queste stesse cose. Un gioco da illusionisti di cui nessuno chiede conto nei talk show, mentre su ogni cosa che si fa sul serio, soprattutto se è targata 5S, si divide il capello in quattro. Così alla fine il prestigiatore vince, anche se tutti sappiamo dov’è il trucco.

Non siamo una colonia di ArcelorMittal La mossa della multinazionale indiana ArcelorMittal che minaccia di andarsene dall’Ilva non era affatto imprevista, e anzi era quasi scontata visto che parliamo di uno dei gruppi più rilevanti di un Paese che ci ha sequestrato per anni due nostri marò, e adesso pretende di gestire un’azienda altamente inquinante col salvacondotto dell’immunità penale, una sorta… Continua →

Un progetto di cambiamento per il Paese. Contro gli slogan sovranisti occorre convincere gli elettori che nel Centrodestra quando non si litiga non c’è nient’altro Quanto resiste il governo, che fine fanno i Cinque Stelle. Giro l’Italia e le domande che mi fanno sono sempre queste, nella maggior parte dei casi con un tono che tradisce l’attesa di veder cadere tutto nel più breve tempo possibile. È il prezzo che si paga per aver dovuto mischiare l’acqua e l’olio formando… Continua →

L’umanità non si butta a mare. I diritti umanitari non sono un costo ma anche un dovere Quando si parla di crescita del Paese il pensiero corre subito all’economia, e ancor di più in questi giorni in cui si sta definendo la Manovra finanziaria, alle tasse (che quest’anno sono molte meno rispetto ai tagli fiscali) e al lavoro. Tutto giusto, ma crescita è anche superare l’ipocrisia con cui da tre anni nascondiamo… Continua →

Chi strizza l’occhio ai razzisti. Mettersi contro la Commissione Segre rafforza il sentimento d’impunità Le commissioni parlamentari si sa che lasciano spesso il tempo che trovano. Non ha cavato un ragno dal buco quella sui crac bancari che Matteo Renzi fece affidare prudentemente a Pierferdinando Casini, subito dopo fortunato vincitore di un collegio sicuro del Pd. Dunque figuriamoci che si può fare su un problema storico come l’antisemitismo e… Continua →

Fermiamo le bugie sulle tasse L’ultima novità è di ieri sera, e non sarebbe nemmeno una novità perché si tratta della tassa sugli affitti con la cedolare secca, che resta come prima, ferma al 10%. Da quando è partito l’iter della nuova manovra economica – cioè dal primo giorno del governo giallorosso, visto che mettere in sicurezza i conti era… Continua →

Le ragioni di una sconfitta. Così Matteo l’illusionista si becca il voto di protesta Non giriamoci attorno: il risultato elettorale in Umbria è chiaro e consegna alla Lega con i suoi vassalli Meloni e Berlusconi una vittoria limpida. Attribuirne tutti i meriti alle vicende locali è un evidente errore, perché il vento che spinge Salvini si sente in tutto il Paese, ed è un vento che annuncia di trasformarsi… Continua →

Uno sciopero a tutela dei privilegi. A Roma si blocca tutto per mettere in croce la Raggi In una città dove si spara alla testa a un ragazzo che impedisce uno scippo, i sindacati oggi faranno calare l’inferno di uno sciopero generale. Trasporti, scuole, raccolta dei rifiuti: tutto si blocca per mettere in croce la sindaca Virginia Raggi come non è stato fatto neppure con la Fornero, quando Cgil, Cisl e Uil… Continua →

Cose da pazzi. Report vince e la Rai soffre Si scrive par condicio, ma si legge censura. L’ultimo schiaffo alla libertà di stampa in questo Paese arriva dai consiglieri di amministrazione Rai in quota Lega e Fratelli d’Italia, Igor Di Biasio e Giampaolo Rossi. Palese espressione della politica nel servizio pubblico, ieri hanno preso di mira la trasmissione Report per aver svelato le nuove… Continua →

Mafia o non mafia la Capitale è stata liberata da un putrido bubbone L’avvocato di Salvatore Buzzi ha festeggiato così: “A Roma c’era una corruzione marcia ma non era mafia”. Per il suo assistito, insieme all’ex terrorista Massimo Carminati e agli altri condannati, si avvicina la scarcerazione, ma il sistema portato alla luce dalla Procura guidata all’epoca da Giuseppe Pignatone era di una tale gravità che c’è poco… Continua →