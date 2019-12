Si allarga il luna park dei Mattei A sprezzo del ridicolo, la casta ha fatto ancora una volta quello che da sempre le riesce meglio: difendere se stessa. Con una netta maggioranza di parlamentari di Forza Italia, la ritorsione di un po’ di transfughi dei 5 Stelle e persino tre esponenti in libera uscita del Movimento, si è arrivati al quorum necessario per buttar via altri soldi degli italiani in un referendum dall’esito scontato: volete voi contribuenti mantenere 345 deputati e senatori che diversamente se ne andrebbero a casa, risparmiando mezzo miliardo a legislatura? Vabbè che siamo il Paese di Tafazzi, ma a furia di randellarci le zone basse qualche cosa dovremmo avere imparato, evitando di farci intortare dalle erudite questioni di principio usate dai promotori del referendum. Dover importunare gli elettori sulle dimensioni delle Camere serve invece a tenere sotto pressione l’attuale maggioranza, come se non le bastassero i problemi che le piovono addosso e ad abuntandiam si va a cercare da sola. La casta di cui sopra sa bene che una volta passato il referendum i posti a disposizione saranno molti meno, e quindi meglio tornare a votare prima di una tale sciagura, confermando l’attuale migliaio di comodi seggi e mettendo fine a un equilibrio politico che manda ai matti lobby e poteri forti in trincea contro le riforme dei 5S. I prossimi mesi saranno perciò più accidentati per il Governo, visto che il Quirinale difficilmente consentirà nuove alchimie se cadesse Conte. Per i Mattei, Salvini e Renzi, che sognano i pieni poteri o hanno nostalgia del passato ci sarà da divertirsi come bambini al luna park.

Ora basta silenzi sul credito Se le colpe dei padri non devono cadere sui figli, figuriamoci le accuse sul nulla, come l’inesistente conflitto d’interessi del senatore Elio Lannutti (M5S) nel caso gli venga assegnata la presidenza della Commissione parlamentare sulle banche. L’ex rappresentante dei consumatori, profondo conoscitore delle dinamiche e degli scandali del nostro sistema finanziario, ha un figlio che… Continua →

Le Sardine sponsor dei Cinque Stelle Scusate tanto se ci piace sempre quando le persone vanno in piazza, quando partecipano alla vita pubblica e manifestano civilmente per dire qualcosa, si tratti di un bisogno o di un disagio. Perciò non ci frega niente se le sardine sono amiche o arcinemiche della sinistra, a seconda di come si svegliano e ce la… Continua →

Non piove, è colpa della Raggi. L’ultima idiozia per colpirla Che piova o che non piova è sempre colpa della Raggi. Convinti come sono di avere a che fare con l’anello debole dei Cinque Stelle, avversari politici e giornali di complemento battono come un fabbro su ogni mossa della sindaca, a spezzo del ridicolo e col risultato di fare emergere che dopo Di Maio nel… Continua →

Una volta era Salvini a condannare i cambi di casacca La cosa più divertente è che in passato nessuno più di Matteo Salvini ha condannato quei parlamentari che cambiano casacca, eletti grazie ai voti di una forza politica e poi transfughi in altri lidi, senza sentire l’obbligo di dimettersi o di rispettare gli accordi presi con chi li ha candidati. Nella prima Repubblica questo fenomeno… Continua →

I sovranisti e il trucco sul Mes finito male Sgombriamo il campo da ogni partigianeria e riflettiamo su com’è finita la guerra del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità del quale gran parte degli italiani ancora adesso non hanno capito molto, e tra questi prima di tutti Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In estrema sintesi si tratta di uno scudo da utilizzare in caso… Continua →

La frittura di sardine e CasaPound Verrebbe da dire che non c’è più religione. Milano e centinaia di sindaci si stringono a Liliana Segre nella marcia contro l’odio raziale, e nel mazzo ci troviamo Roberto Di Stefano, cioè il primo sindaco di Destra dell’ex Stalingrado d’Italia, Sesto San Giovanni, che ha appena rifiutato di concedere la cittadinanza onoraria alla Segre medesima.… Continua →

I rischi dello Stato imprenditore Ci risiamo con lo Stato che fa l’imprenditore. Dopo le montagne di soldi pubblici gettati dalla finestra prima e durante la stagione dell’Iri, malgrado l’inevitabile clientelismo e l’inefficienza che si è sempre generata quando tra convenienze politiche ed esigenze manageriali sono prevalse sistematicamente le seconde. Perciò persino all’estrema Sinistra, lì dove il liberismo economico è… Continua →

Manovra Gratta e perdi. La visita di Conte al Colle non annuncia niente di buono Fossimo in tempi di pace non ci sarebbe niente di strano a vedere il capo del Governo che sale al Colle per aggiornare il Presidente della Repubblica su cosa bolle in pentola nella Manovra finanziaria. Ma questi sono tempi in cui tutte le categorie del passato sono saltate, e mettere d’accordo Cinque Stelle, Pd e… Continua →

Il Carroccio ha gettato la maschera Quando si a ha che fare con gli ultrà della Lega centinaia di indizi non fanno una prova. L’avevamo appena visto con le penose accuse al premier Giuseppe Conte, colpevole di aver condotto in segreto la trattativa sul Fondo salva-Stati (Mes). Fesserie smentite con ben 26 tra stenografici, documenti e atti parlamentari. Invece di scusarsi… Continua →