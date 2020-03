Facce di bronzo. Salvini ringrazia il premier albanese per l’invio dei medici in Lombardia. Ma sui social in migliaia ricordano il suo tweet in cui non voleva l’Albania in Europa

“Ho telefonato al premier @ediramaal per ringraziarlo di questo splendido gesto di affetto per l’Italia. Grazie al popolo albanese e al suo governo: inviando medici e infermieri hanno dimostrato una sensibilità e una generosità che non dimenticheremo”. Scrive così, in un tweet, il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’invio in Lombardia di un team di medici e infermieri albanesi spedito dal premier Edi Rama per aiutare l’Italia alle prese con il Coronavirus. Ma in migliaia, in queste ore, rilanciando l’hashtag #salvinisciacallo, stanno ricordando al leader della Lega quanto scrisse a proposito dell’Albania. In particolare nel 2014, quando il Capitano, già il leader del Carroccio, lanciò un paio di tweet contro l’Albania e l’Ue: “Nuovo stato candidato a entrare nell’UE? Alla faccia della storia e dell’economia. No a un’Europa supermercato”. E, sempre nel 2014, commentando, gli aiuti che l’Unione aveva stanziato per Turchia, Albania e Ucraina: “UE regala 620 milioni a Turchia, 500 a Ucraina, 83 ad Albania e niente a disoccupati e alluvionati italiani: a me girano le palle”.

Ho telefonato al premier @ediramaal per ringraziarlo di questo splendido gesto di affetto per l’Italia.

Grazie al popolo albanese e al suo governo: inviando medici e infermieri hanno dimostrato una sensibilità e una generosità che non dimenticheremo 🇮🇹🇦🇱 pic.twitter.com/blaCxBF6cE — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 29, 2020