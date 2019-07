Fondi russi alla Lega, la Procura di Milano apre un fascicolo dopo le rivelazioni di BuzzFeed. Ipotesi di corruzione internazionale. Salvini: “Siamo scomodi”

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda dei presunti fondi russi destinati alla Lega oggetto di alcune inchieste giornalistiche pubblicate dal sito americano BuzzFeed e dal settimanale L’Espresso. Secondo quanto si è appreso, l’ipotesi di reato, formulata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro, è di corruzione internazionale.

“Il partito più votato d’Europa non deve avere nulla perché sono razzisti, sovranisti, populisti, prendono i soldi in Russia… zero. Dalla Russia ho sempre portato matrioske, Masha e Orso per mia figlia e chi dice il contrario mente sapendo di mentire”. Ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. “Siamo scomodi – ha aggiunto il vicepremier -, siamo indagati, siamo minacciati: è evidente. Però voglio un governo che corre, che fa che cresce che scommette sul merito, non che torna indietro”.