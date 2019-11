Forte scossa di terremoto avvertita in tutto il Centro Italia e anche nella Capitale. L’epicentro è nell’Aquilano. La magnitudo 4.4

Una forte scossa di terremoto, che secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata di magnitudo tra 4.4 è stata registrata alle 18.35 di oggi con epicentro a Balsonaro, nell’Aquilano. La popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita nettamente in tutto il Centro Italia e nel frusinate, nella Capitale e fino a Chieti.