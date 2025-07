Zelensky incontra inviato Usa Kellogg: “Conversazione molto buona”

Roma, 14 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev l’inviato speciale degli Usa in Ucraina Keith Kellogg.”Abbiamo avuto una conversazione produttiva. Abbiamo discusso del percorso verso la pace e di cosa possiamo fare concretamente insieme per avvicinarla. Questo include il rafforzamento della difesa aerea ucraina, la produzione congiunta e l’approvvigionamento di armi di difesa in collaborazione con l’Europa e, naturalmente, le sanzioni contro la Russia e coloro che la sostengono”, ha scritto Zelensky su X.”Speriamo nella leadership degli Stati uniti, poiché è chiaro che Mosca non si fermerà a meno che le sue irragionevoli ambizioni non vengano frenate con la forza”, ha aggiunto.”Ringrazio Keith Kellogg per questa visita in Ucraina. Sono grato al presidente Trump per gli importanti segnali di sostegno e le decisioni positive per entrambi i nostri Paesi. Apprezziamo profondamente il sostegno del popolo americano”, ha concluso Zelensky.