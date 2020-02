Forte scossa di terremoto nel Cosentino. Il sisma è stato di magnitudo 4.4. L’epicentro a Rende ma non si segnalano danni

Una scossa di terremoto, di magnitudo di 4.4, è stata avvertita alle 17.02 in provincia di Cosenza, a 2 chilometri da Rende e a una profondità di 10 km. Lo segnala l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) su Twitter. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma al momento non sono stati segnalati particolari danni. Nell’area dell’epicentro molte persone, che si trovavano in casa o all’interno degli esercizi commerciali, si sono riversate in strada. In alcuni supermercati la merce esposta è caduta dagli scaffali.