Gli Spada sono una cosca mafiosa. La Corte d’Assise di Roma condanna all’ergastolo Roberto, Carmine e Ottavio

Ergastolo per Carmine Spada, detto “Romoletto”, per Roberto Spada e Ottavio Spada, detto “Marco”. E’ quanto ha deciso, questa sera, la Corte d’Assise di Roma accogliendo le richieste avanzate ai pm Mario Palazzi e Ilaria Calò. Le condanne di oggi, in primo grado, sono l’epilogo della maxi-operazione delle forze dell’ordine, denominata “Eclissi”, che il 25 gennaio 2018 portò agli arresti di 32 persone legate al clan Spada, egemone ad Ostia. Tra i reati formulati dai pm, a vario titolo, ci sono usura, favoreggiamento, estorsione, lesioni personali aggravate, violenza privata e incendio. I giudici della Corte d’Assise hanno concluso che il sodalizio degli Spada ha i connotati di un’associazione mafiosa come sostenuto dai magistrati della Dda capitolina.