Gli Usa spediscono in Italia un ospedale da campo. Arrivati nella notte a Verona medici, infermieri e 20 tonnellate di attrezzature sanitarie donate da Samaritan’s Purse

E’ atterrato ieri sera, all’aeroporto di Verona Villafranca, il volo speciale partito dagli Stati Uniti con a bordo personale (sanitario e logistico) e attrezzature mediche messe a disposizione dalla Samaritan’s Purse (SP) per far fronte all’emergenza Covid 19. Samaritan’s Purse è un’organizzazione umanitaria cristiana evangelica che opera in oltre 100 nazioni in tutto il mondo. L’offerta di aiuto all’Italia, accolta dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Lombardia, consiste in un ospedale da campo composto da 60 posti letto e 8 unità di terapia intensive. “L’ospedale – riferisce una nota dell’Aeronautica militare italiana – sarà allestito nelle prossime ore nella città di Cremona e sarà operativo per un periodo di tre mesi, nell’ambito delle strutture sanitarie predisposte per far fronte all’emergenza Coronavirus attualmente in corso”.

L’Aeronautica militare ha assicurato Wi supporti logistici necessari all’accoglienza e trasporto del personale e dei materiali presso la città di Cremona, ed ha garantito lo svolgimento delle previste operazioni aeroportuali e doganali”. “Ad accogliere i medici – riferisce ancora la forza armata -, gli infermieri e il personale proveniente dagli Stati Uniti, e a preoccuparsi dello scarico delle oltre 20 tonnellate di materiale e attrezzature, oltre agli specialisti dell’Air Terminal Operation Center e del Gruppo Autotrasporti del 3° Stormo, anche i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, 12 rappresentanti della Protezione Civile di Cremona e una delegazione dell’advanced team della SP giunto in Italia qualche giorno fa per effettuare sopralluoghi e rilievi propedeutici al montaggio dell’ospedale”. Un team specializzato del 3° Stormo supporterà nelle prossime le fasi di allestimento dell’ospedale da campo. Un secondo volo è previsto nei prossimi giorni per completare l’allestimento della struttura e integrare il team di specialisti.