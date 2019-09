Grida Allah akbar alla Stazione di Milano e ferisce al collo un militare. Verifiche dell’Antiterrorismo su un giovane yemenita. Ieri sera aveva già tentato di aggredire i passanti

Un 23enne yemenita, irregolare, Mahamad Fathe, ha ferito lievemente al collo (non distante dalla giugulare) un militare davanti alla Stazione Centrale di Milano con un tagliacarte e ha poi gridato Allah akbar mentre veniva bloccato. L’uomo è stato arrestato su disposizione del pm di turno Luca Gaglio per lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Del fatto, accaduto questa mattina, si stanno occupando anche i magistrati del pool antiterrorismo di Milano, guidato dal pm Alberto Nobili. Il militare ferito ha 34 anni ed è in forza al Quinto raggruppamento alpini, attualmente impiegato nell’operazione Strade sicure. Fathe, ieri sera, era stato denunciato perché cercava di colpire con una penna alcune persone, sempre nell’area della Stazione Centrale.