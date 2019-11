I segreti del Franchising Italiano nel libro di Bruno Editore. La casa editrice presenta il volume che celebra i 50 anni di storia di questa formula di business

Franchising Italiano. 50 storie di imprese che hanno fatto (im)presa in Italia e la prossima potrebbe essere la tua! E’ questo il titolo del libro pubblicato da Bruno Editore che svela tutti i segreti per intraprendere questa innovativa formula di business. Presentato in anteprima al “Salone del Franchising di Milano” il volume è scritto a quattro mani da Roberto Lo Russo e Viviana Cianciulli e a soli 8 minuti dal lancio, è diventato il libro più scaricato in Italia, numero 1 bestseller non solo nelle classifiche di categoria ma anche nella classifica globale dei libri più scaricati su Amazon.

La storia del progetto editoriale iniziata circa sei mesi fa, nasce per celebrare i 50 anni di storia del franchising in Italia e dalla società Soluzioni srl, e che raccoglie le storie e le testimonianze di 50 imprenditori che hanno fatto la storia di questa formula in Italia. Il libro è un concentrato di cultura aziendale ed è una perfetta sintesi dei segreti, degli errori e delle sfide che hanno utilizzato, commesso e superato, gli imprenditori e i manager che hanno raccontato lo sviluppo del proprio brand e della propria rete, nel corso di questi 50 anni di storia e racchiude le sfide, le strategie e i segreti di 50 innovatori del franchising in Italia come non era mai accaduto prima, in una pubblicazione.

Il libro ha infatti l’obiettivo principale di incarnare la vera essenza su cui si basa un progetto di sviluppo franchising: la rete, la connessione, la condivisione della vision e della mission ma anche le prospettive di miglioramento e il trasferimento del know-how che avvengono tra casa madre e affiliati. Il lettore ha quindi modo di farsi un’idea nel caso in cui volesse lanciare una propria idea di business in franchising, affiliarsi a una rete oppure semplicemente intraprendere una propria carriera come imprenditore in questo settore.

Il volume vuole inoltre essere un punto di riflessione e di ispirazione per chi ha intenzione di investire in questa formula, come franchisor o come franchisee, oppure per chi si è appena avvicinato a questo mondo. Il focus di questo progetto editoriale è la scoperta di opportunità di un settore che nel nostro Paese chiude numeri ogni anno in continua crescita, con un indotto lavorativo molto ampio da Nord a Sud, senza voler essere autoreferenziali. Non a caso i numeri sull’interesse del franchising sono confermati anche dal rapporto Assofranchising 2019 che indaga le reti attive nel 2018 – con più di tre punti vendita tra diretti e in franchising.

Dall’analisi dei dati, infatti, emerge che nell’anno considerato le reti attive sono 961: 32 unità in più rispetto al 2017 e il giro d’affari è di oltre 25 miliardi, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. In crescita anche il numero di punti vendita affiliati in Italia (+4,5%) e quelli in franchising all’estero (+7,6%). Il libro è disponibile su Amazon.