Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso delle compagnie telefoniche per le bollette a 28 giorni. Sospesa la procedura che aveva imposto di rimborsare gli utenti

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie telefoniche di sospendere i rimborsi per le bollette con la tariffazione a 28 giorni anziché su base mensile. L’ordinanza è stata firmata dal presidente della VI sezione, Sergio Santoro. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – si legge – accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività del dispositivo impugnato”.

Le compagnie Tim, Vodafone, Wind e Fastweb avrebbero dovuto rimborsare gli utenti entro il 31 dicembre. La sospensione è stata decisa dal Consiglio di Stato fino al 31 marzo 2019, termine “reputato congruo” dai giudici per il deposito delle motivazioni della sentenza del Tar che lo scorso 2 novembre aveva confermato il termine di fine anno per la restituzione in bolletta dei giorni illegittimamente erosi agli utenti proprio in seguito alla fatturazione a 28 giorni.

“Considerato che, ad un primo esame e nelle more del deposito della sentenza del Tar Lazio – si legge nell’ordinanza – il prospettato danno, discendente dall’obbligo di storno (a favore di tutti i clienti, in sede di ripristino della cadenza di fatturazione mensile ed a partire dal 1 gennaio 2019) degli importi corrispondenti al numero dei giorni di disallineamento tra i due metodi cronologici di fatturazione, ben può esser mitigato lasciando la controversia ‘re adhucintegra’ fino al termine del 31 marzo 2019, reputato congruo in attesa del predetto deposito”.

La data del 31 dicembre era stata decisa dal Consiglio dell’Agcom che con una serie di delibere aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture sottolineando che i rimborsi dovevano riguardare il periodo dal 23 giugno 2017 alla data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile.

“Una vergogna nazionale”, commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Non c’è limite al peggio – ha aggiunto Dona -, dopo il Tar ora ci si mette anche il Consiglio di Stato a sospendere un sacrosanto diritto dei consumatori: riavere quello che le compagnie telefoniche hanno indebitamente percepito violando le delibere dell’Authority. Ancora una volta le compagnie senza alcun pudore si arrampicano sugli specchi cercando di rinviare i rimborsi dovuti agli utenti”.

Parla di un “brutto regalo di Natale per gli utenti italiani” il Codacons. “Il Consiglio di Stato – spiega l’organizzazione dei consumatori – ha fatto un bel regalo agli operatori telefonici e un dono sgradito agli utenti, ma fortunatamente l’ultima parola spetta al Tar che dovrà depositare le motivazioni della sentenza con cui ha confermato il diritto dei consumatori al rimborso. Non appare corretto affermare che i gestori telefonici avrebbero subito un danno in caso di restituzione delle somme indebitamente percepite perché oggi, grazie ai sistemi informatici, eventuali bonus accreditati agli utenti sarebbero potuti tornare in automatico nelle disponibilità dei gestori nel caso, assai improbabile, di vittoria dinanzi la giustizia”.