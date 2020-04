Il decreto Cura Italia approda domani nell’Aula del Senato. Giovedì il Governo porrà la questione di fiducia

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha reso noto che la discussione sul corposo decreto “Cura Italia”, contenente le misure per fronteggiare la crisi legata all’epidemia di Coronavirus, comincerà domani mattina nell’Aula di Palazzo Madama e proseguirà giovedì. “La seduta – spiega la Presidenza del Senato – rispetterà tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, come le distanze, i guanti e le mascherine”. Il governo giovedì, intorno alle 10, porrà la questione di fiducia sul decreto, la chiama dovrebbe avere inizio alle 12,45. Le dichiarazioni di voto saranno trasmesse in diretta televisiva. La prossima settimana ci sarà, invece, l’informativa dei ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova e del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.