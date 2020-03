Il dramma di Bergamo. L’immagine dei mezzi militari che trasportano decine di feretri sta facendo il giro del mondo

Sta facendo il giro del mondo, rimbalzando su Twitter e Facebook, l’immagine, scattata ieri sera, della colonna di mezzi militari che hanno attraversato Bergamo, provenienti del cimitero, per trasportare i feretri dei morti da Coronavirus che il camposanto della città lombarda non riesce più a contenere. Le bare, collocate su una trentina di camion dell’Esercito, erano una settantina e sono state trasferite in diverse città italiane.

A #Bergamo hanno dovuto chiamare l’esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb — Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020