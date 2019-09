“In nome del popolo sovrano. No al patto della poltrona”. Fratelli d’Italia e Lega manifestano contro il Governo Conte. Meloni e Salvini a piazza Montecitorio durante il voto di Fiducia

E’ prevista alle 11, in concomitanza con l’intervento del premier Giuseppe Conte nell’Aula della Camera per il voto di fiducia, la manifestazione in piazza Montecitorio di Fratelli d’Italia e Lega con i rispettivi leader, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, indetta per protestare contro la nascita del governo M5S-Pd e chiedere le elezioni anticipate. Nessun simbolo di partito, ma solo bandiere con il tricolore riprodotto anche sui palloncini che spiccano in alto ai lati del palco. Insieme alle bandiere compaiono anche due striscioni con su scritto “In nome del popolo sovrano. No al patto della poltrona”. Alla manifestazione parteciperà il presidente della Liguria Giovanni Toti, ma non Forza Italia.