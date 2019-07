L’ingegnere-editore che crea bestseller su Amazon. Giacomo Bruno è un antesignano degli ebook. Oggi aiuta decine di autori a sfondare nelle vendite

È conosciuto come il “papà degli ebook” per averli portati in Italia nel 2002, nove anni prima di Amazon e delle grandi case editrici tradizionali. Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, ha scritto 26 libri, tutti diventati Bestseller n. 1 su Amazon. Con la sua casa editrice, la Bruno Editore, ha pubblicato oltre 600 libri di crescita personale e professionale, tutti entrati nelle classifiche dei più venduti. Ha aiutato decine di autori a guadagnare cifre dai 10mila ai 500mila euro, e può vantare ben 3 autori con introiti superiori al milione di euro.

In questi giorni uno dei suoi autori, Carlo Carmine, ha superato in poco più di 12 mesi la somma di 9 milioni di euro grazie al business derivato dalla pubblicazione del libro, rendendolo uno degli autori più ricchi d’Italia e del mondo. “I libri – afferma Bruno – non sono solamente quelli di narrativa ma possono essere dei veri e propri strumenti di marketing. In un mercato confuso e sovraccaricato di messaggi, il libro deve essere percepito anche come strumento di lavoro, un moderno biglietto da visita per fare business e creare nuove opportunità. Scrivere un libro di formazione – prosegue l’editore – permette agli autori di farsi conoscere, di dare una forma al proprio valore, alla propria professionalità e competenza. È uno strumento per mostrare, ai possibili clienti, la qualità dei propri prodotti e servizi. Il libro di formazione è la tua reputazione che ti consente di essere riconosciuto come un esperto autorevole e specializzato. Oramai, gli imprenditori o i professionisti non sanno più come emergere per farsi conoscere dai loro potenziali clienti e devono considerare questo strumento un mezzo utilissimo per non rimanere fuori dal mercato”.

È proprio in merito agli autori Bestseller, diventati anche milionari che Bruno spende parole di grande soddisfazione. “Con loro abbiamo un rapporto di fiducia e stima reciproca. Il nostro compito è aiutarli a tirar fuori le loro storie e le loro competenze, così da pubblicare manuali che siano particolarmente apprezzati per l’estrema chiarezza di esposizione e per le procedure che, passo passo, aiutino il lettore nella sua crescita personale, professionale e finanziaria”.