La bambina di Bibbiano sul palco di Pontida? La replica di Salvini: “Chi se ne frega. Chi ruba i bambini a mamma e papà è il delinquente”

“Chi se ne frega”. Ha risposto così, il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite del programma Aria pulita su 7gold, a chi gli domandava di commentare le critiche per aver portato sul palco di Pontida una delle bambine di Bibbiano. “Non una bambina sul palco – ha aggiunto l’ex ministro -, ma 50 bambini. Guai a chi ruba i bambini alle loro famiglie per quattrini e verranno fuori casi anche da altri posti, non solo dall’Emilia. Se qualcuno ruba i bambini a mamma e papà è lui il delinquente”.