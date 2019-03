La Borsa di Milano in rialzo dello 0,3%. Traina il listino il titolo della Juve (+18%). Bene anche Ferragamo. Lo spread stabile a 249 punti

La Borsa di Milano, dopo un’apertura in calo, inverte la rotta e sale dello 0,3%, spinta dal titolo della Juventus, che in apertura è balzato al 23%, per poi scendere al 18, dopo il 3 a 0 di ieri sera sull’Atletico Madrid, con l’accesso ai quarti di Champions. A Piazza Affari crescono anche Ferragamo (+4,45), Tenaris (+0,92%), Campari (+0,73) e Mediobanca (+0,59%). In calo Prysmian (-1,37%), Stm (-0,82%), Leonardo (-0,78%), Banco Bpm (-0,56%) e Fca (-0,03%). Tim perde lo 0,23%. Il titolo della Juventus ha aperto in rialzo. Lo Spread tra Btp e Bund stabile a 249,4 punti con un rendimento al 2,55%.