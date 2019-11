La cancelliera Merkel è a Roma. Conte: “Impegno congiunto di Italia e Germania per affrontare le principali sfide che ci attendono”

Italia e Germania hanno un “impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono: l’immigrazione, il rilancio della crescita, l’occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance dell’Ue, il negoziato sul bilancio, la Brexit e il tema dell’allargamento”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando, a Villa Doria Pamphilj a Roma, la cancelliera Angela Merkel.

“Italia e Germania – ha detto ancora il presidente del Consiglio – devono lavorare insieme per affrontare la comune responsabilità europea nel dare risposte adeguate ai cittadini. Con la Germania ci troviamo a condividere spesso obiettivi e modalità per raggiungerli, qualche volta non siamo convinti delle medesime soluzioni, ma dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, non dobbiamo aumentare l’intolleranza e le forze disgregatrici nell’Ue. Le nostre relazioni bilaterali sono efficienti ed eccellenti, da sempre la Germania è il nostro primo partner commerciale”.

“Ci siamo ripromessi – ha aggiunto Conte parlando dell’ex Ilva – una cooperazione anche per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze (nel settore dell’acciaio, ndr). Il governo sta lavorando su una soluzione che tenga in piedi da una parte la tutela della salute e dell’ambiente e dall’altra la salvaguardia dei livelli di occupazione. Bisogna far marciare all’unisono valori come salute, ambiente, lavoro. Ecco perché parlo di Cantiere Taranto, è una grande sfida per il più grande centro siderurgico in Europa”.