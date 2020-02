La Carfagna prova a far fuori Caldoro. Già nel mirino del Carroccio il candidato del Cav in Campania. Impallinato pure dalla forzista

Mentre Giorgia Meloni, durante l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia che si è svolto ieri a Roma manda un messaggio forte e chiaro all’alleato leghista, reo di voler imporre un proprio candidato in Puglia a spese del suo esponente Raffaele Fitto, l’altro componente della coalizione di centrodestra, Silvio Berlusconi, resta alla finestra e aspetta che i due trovino un punto d’incontro: solo allora ci si potrà sedere nuovamente in tre al tavolo delle trattive.

Si parla di un vertice nel week end, che però ancora non è stato fissato. Ma mentre il Cavaliere lavora alla campagna elettorale che partirà ufficialmente dopo gli Stati generali di Forza Italia del 22 marzo a Napoli, c’è qualcuno che sta tramando alle sue spalle. E quando quel qualcuno si chiama Mara Carfagna e ha un peso importante in Campania (e in Parlamento) c’è poco da stare tranquilli. La vicepresidente della Camera infatti sarebbe pronta a indicare come candidato Catello Maresca, nominato pochi giorni fa Procuratore Generale di Napoli.

L’occasione per cercare di coinvolgere il giudice è stato un convegno, lo scorso 31 gennaio, sulla riforma della prescrizione di cui la stessa Carfagna si è fatta promotrice. Il nome del magistrato potrebbe sparigliare le carte e aprire un fronte interno al partito, con la Lega che potrebbe essere pronta anche ad appoggiare Maresca, pur di fare lo sgambetto a Stefano Caldoro.