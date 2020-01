Libia, Di Maio incontra il presidente tunisino Said. “Stop alla vendita di armi. Prevalga la via diplomatica. E’ necessario coinvolgere i Paesi vicini, come la Tunisia”

“Qui con il presidente tunisino Kais Said. Insieme abbiamo affrontato vari temi, tra cui ovviamente la Libia. Come Italia riteniamo sia importante coinvolgere la Tunisia e i Paesi limitrofi alla conferenza di Berlino. Non ci può essere una soluzione concreta e duratura senza il coinvolgimento dei Paesi vicini alla Libia, così come l’Algeria e il Marocco”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro con il presidente tunisino, Kais Said. “È insieme che bisogna lavorare verso un nuovo approccio – ha aggiunto Di Maio -, che coinvolga tutti al tavolo del dialogo. Quella che abbiamo davanti è una guerra per procura: dobbiamo fermare ogni interferenza esterna. Bisogna smetterla di vendere armi. Deve prevalere la via diplomatica”.