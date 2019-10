Mafia Capitale, slitta la sentenza definitiva. I giudici della Cassazione si riuniranno in camera di consiglio martedì 22 ottobre

E’ slittata a martedì 22 ottobre la sentenza della Cassazione del processo Mafia Capitale, inizialmente prevista per oggi. Il presidente del collegio della Sesta sezione penale, Giorgio Fidelbo, al termine dell’udienza di oggi, ha spiegato alle parti che la camera di consiglio non inizierà stasera, bensì martedì, giorno in cui sarà pronunciato il verdetto definitivo nel processo per mafia che coinvolge, tra gli altri, l’ex estremista di destra, Massimo Carminati, e il re delle cooperative, Salvatore Buzzi. “Siamo abbastanza stanchi e provati – ha detto il giudice della Suprema Corte – ora abbiamo bisogno di rileggere le carte, pensare e ricordare quanto è stato esposto in udienza”.